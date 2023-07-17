Москва, 17 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 17 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он также отметил, что нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ около населённых пунктов Червонопоповка (ЛНР), Терны, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ пресекли за сутки на краснолиманском направлении действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Кроме того, за сутки на указанном направлении уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.