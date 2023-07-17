Краснодар, 17 июля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Девочку, пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту, вертолётом доставили в реанимацию детской краевой больницы в Краснодаре. Об этом заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила 17 июля в Telegram-канале.

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Ранее 14-летнюю Ангелину госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ. Там врачи осмотрели девочку, взяли анализы и сделали томографию, отметила замглавы региона.

«Подросток пока остаётся в состоянии средней степени тяжести, в сознании», — написала Минькова.

Она добавила, что дальнейшая тактика ведения пациента будет определена после консультаций с ведущими специалистами детской краевой больницы.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что девочку сопровождают тётя и дядя. За здоровье Ангелины переживает вся Россия, написала детский омбудсмен в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 14-летняя Ангелина пострадала в результате теракта на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Девочка находилась в автомобиле вместе с родителями, они погибли. Ангелина получила черепно-мозговую травму и другие ранения, её сначала поместили в больницу в Темрюке. По словам бабушки, после выздоровления девочку возьмёт к себе тётя, родная сестра её погибшей матери.