Москва, 17 июля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Российскую актрису Ольгу Шувалову экстренно госпитализировали в Москве, сообщает 17 июля «Вечерняя Москва».

Кадр из фильма «Все умрут, а я останусь». Реж. В. Гай Германика, 2008 год, Россия Ольга Шувалова

37-летнюю актрису доставили в больницу с отравлением. В разговоре с врачами она призналась, что хотела покончить с собой, по какой причине — неясно.

Шувалова сыграла одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь». Также она известна по сериалу «Улицы разбитых фонарей».

Как сообщало ИА Регнум, тело женщины-трансгендера нашли в квартире на востоке Москвы. Причиной смерти стал суицид.

В середине июля в службу спасения обратилась подруга 33-летней Евгении (имя изменено). Она была обеспокоена тем, что её знакомая, которая проживает на улице Перовской, не отвечает на звонки и не открывает дверь. Звонившая не знала, какие данные подруги называть службе спасения, она объяснила, что Евгения — трансгендер, до смены пола она была мужчиной.