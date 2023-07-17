Санкт-Петербург, 17 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт с бывшим футболистом московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Филиппов/РИА Новости Марио Фернандес

Отмечается, что контракт с 32-летним защитником рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее стало известно, что Фернандес может стать игроком «Зенита», где будет получать €2 млн в год. После этого директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что футболист ещё зимой договорился с «армейцами» о фактическом расторжении контракта.

В апреле генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Фернандес может вернуться в команду. Позже стало известно, что игрок расторг контракт с «Интернасьоналом», за который выступал с декабря 2022 года.

Футболист выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. В составе клуба Фернандес стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.