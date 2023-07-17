Минск, 17 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Посольство России в Белоруссии передало Киеву ноту с позицией России по зерновой сделке. Об этом 17 июля сообщил глава российской дипмиссии в Минске Борис Грызлов.

ERDEM SAHIN/ЕРА/ТАСС Грузовые суда с украинским зерном

«Утром 17 июля посольство России в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту, в которой изложена позиция Российской Федерации относительно дальнейшей судьбы зерновой сделки», — говорится в комментарии Грызлова, распространённом пресс-службой посольства.

В ноте сказано, что Россия официально возражает против продления сделки по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. В связи с этим выполнение инициативы должно быть прекращено с 18 июля.

В документе подчёркивается, что российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность тем, что сделка стараниями Запада превратилась в коммерческий проект и утратила свою гуманитарную функцию.

Отмечается, что страны Запада не намеревались выполнять свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов в рамках сделки, поэтому прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка прекратила своё действие. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Президент России Владимир Путин 13 июля допустил приостановку участия России в сделке из-за невыполнения её участниками условий Москвы. Россия вернётся к сделке, когда обещания будут исполнены, добавил глава государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.