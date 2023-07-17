Москва, 17 июля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. За последний год доля подделок электронной продукции на российских маркетплейсах выросла почти вдвое, передаёт 17 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование юридического агентства IQ Technology.

Максим Богодвид/РИА Новости

Отмечается, что по ряду направлений доля контрафакта выросла ещё сильнее: так, доля поддельных смартфонов составила 31% вместо 12%, наушников и колонок — 69% вместо 27%.

Авторы исследования указали, что чаще всего производители контрафакта подделывают продукцию самых известных мировых брендов, сохраняя стиль оригинального продукта, но заменяя операционную систему.

Большая часть продаваемой на российских маркетплейсах контрафактной продукции произведена в Китае, Пакистане и Индии, отметили также представители IQ Technology.

Представители площадок в свою очередь в комментарии изданию отметили, что внесённые в 2018 году поправки в законы лишили их возможности корректировать описание продукции, а потому маркетплейсы и не убирают слово «оригинал» из описаний.

Ранее в Федеральной таможенной службе России сообщали о попытках ввозить в страну контрафактные товары под видом параллельного импорта. В большинстве случаев речь идёт о детских игрушках, одежде, обуви, парфюмерии и электронике.

При этом в России наблюдается снижение интереса к покупкам электроники, оно связано в том числе с тем, что существенная часть потребителей заняли выжидательную позицию и стараются не покупать новинки, а экономить, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.