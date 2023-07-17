Москва, 17 июля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Алексей и Наталья Кулик, которые погибли в результате теракта на Крымском мосту, впервые направлялись в Крым, чтобы вывезти дочь Ангелину на море, сообщил «112» отец погибшей Владимир.

СК РФ/РИА Новости Сотрудники СК РФ на месте происшествия на Крымском мосту

«До этого в Крыму они не были, это была бы их первая поездка туда», — рассказал он.

По его словам, они отправились в путешествие вместе с родственниками. Сестра Натальи Алёна была на своей машине с семьёй, они успели проехать вперёд. «Алёна услышала взрыв, когда уже проехала мост», — отметил отец Натальи.

Спустя час, добавил Владимир, на звонок родственников ответила выжившая Ангелина и сообщила, что её везут в больницу. О том, что её родители погибли, ей пока не сообщили.

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Как передавало ИА Регнум, киевский режим осуществил в ночь на 17 июля атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждения получила автомобильная часть моста. В результате теракта погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.

Школьницу госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Девочка в сознании и дышит самостоятельно.