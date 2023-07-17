Москва, 17 июля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Бабушка выжившей в теракте на Крымском мосту 14-летней девочки Ангелины Алла Кулик рассказала ИА Регнум, что школьница останется в семье своей тёти Алены Шестаковой, родной сестры Натальи Кулик — погибшей мамы девочки. По словам Аллы Борисовны, она боится, что из-за своего возраста не сможет должным образом следить за подростком.

Сергей Мальгавко/ТАСС

72-летняя Алла Борисовна — мать погибшего в трагедии на Крымском мосту Алексея Кулика, главы семейства и отца Ангелины. Помимо Алёши (так женщина ласково называла сына в беседе с журналистом) у женщины есть ещё дочь, которая сейчас находится в шоковом состоянии из-за случившегося. Алла Борисовна рассказала, что сама до сих пор не может прийти в себя и держится на лекарствах.

«Ангелина останется с семьёй сестры Наташи. Мы с мужем уже пожилые и не сможем взять девочку к себе. Можем не справиться. Поверить в случившееся очень сложно. В районе Крымского моста сейчас нет связи, поэтому мы даже не можем дозвониться до выживших родственников. Очень хотим до Наташиной сестры дозвониться, узнать, как там Ангелина», — сообщила ИА Регнум Алла Борисовна, отметив, что семья уже четвёртый год ездила в отпуск на машине.

По словам Аллы Борисовны, Алексей и Наталья не опасались возможных терактов со стороны киевского режима, так как сами жили в постоянно обстреливаемой ВСУ Белгородской области.

«Нас и так постоянно обстреливают. Снаряды прилетали и в Новый Оскол, благо у нас в городе стоит ПВО. Из-за обстановки в Белгородской области Алеша и Наташа не боялись никаких терактов», — рассказывает Алла Борисовна.

Также женщина уточнила, что с внучкой Ангелиной, которая выжила при взрыве, ей пока поговорить не удалось. В больнице Алле Борисовне сказали, что сейчас с девочкой работают психологи.

Украина в ночь на 17 июля осуществила террористическую атаку на Крымском мосту. По данным следствия, были задействованы надводные беспилотники. В результате взрыва повреждён один пролёт автомобильной части. Семья Кулик как раз в это время проезжала по мосту. Наталья и Алексей погибли на месте, школьницу с черепно-мозговой травмой и другими ранениями госпитализировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва прекрасно знает о том, что киевский режим коварен и именно он стоит за терактом. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.