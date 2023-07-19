Москва, 19 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2023 года железнодорожные грузоперевозки на восточном направлении увеличились на 9,1% — до 134,2 млн т, а экспорт вырос на 13,2% — до 92 млн т. Примерно треть в общем объеме экспорта занимает экспорт несырьевой. И особое место в экспортных доходах занимает продажа за рубеж высокотехнологичной продукции.

Василий Иванов ИА REGNUM Передовые технологии на Moscow Urban Forum

«В целом за прошлый год наш товарный экспорт обновил рекорд десятилетней давности — составил 592 миллиарда долларов. Почти треть этой суммы — 188 миллиардов долларов — пришлась на несырьевой неэнергетический экспорт. За этой цифрой стоит 6,4 миллиона рабочих мест и 2,2 триллиона рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет страны», — отметил президент Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума

С 2018 года в России по инициативе главы государства реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Предусмотренные им меры поддержки позволяют российскому бизнесу успешно развивать торговое сотрудничество с иностранными партнерами. А развитие транспортных коридоров, логистических возможностей России позволяет укреплять внешнеторговые, кооперационные связи, прежде всего со странами Азии, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки.

Особенно охотно покупатели из дружественных стран внедряют российские инновации в медицине, транспортной, финансовой инфраструктуре. Помимо экспортного потенциала, у данной продукции есть еще одно важное качество: созданные в России технологии позволяют решить важнейшие задачи импортозамещения и обеспечить государству промышленный и технологический суверенитет.

К примеру, компания «Эмеральд Экотехнологии» из Владимира с 2017 года разрабатывает и производит электрохимические системы, не имеющие аналогов в мире. Это оборудование для обеззараживания, очистки и кондиционирования воды, для получения экологически чистого дезинфицирующего раствора и оборудование для получения чистого водорода и кислорода.

«Наше бытовое оборудование используют для получения чистой антиоксидантной питьевой воды в квартирах и офисах. Промышленные системы используются на станциях водоподготовки для обеззараживания и очистки питьевой воды, сточных вод, вод плавательных бассейнов, морской воды, а также в медицине, сельском хозяйстве и различных отраслях промышленности», — пояснил генеральный директор компании «Эмеральд Экотехнологии» Пётр Гнатюк.

2022 год оказался особенно успешным для компании. При содействии Центра поддержки экспорта Владимирской области, сотрудничество с которым ведётся уже три года, удалось принять участие в двух международных выставках (в Дубае и Москве) и заключить инвестиционное соглашение на 10 миллионов долларов с арабскими партнерами.

По оценке директора Центра поддержки экспорта Владимирской области Дмитрия Меньшова, таких компаний, которые в течение года-двух освоили экспортную деятельность как вид бизнеса и вышли на внешние рынки, много. «Они обладают опытом, новыми компетенциями и могут сами вести внешнеэкономическую деятельность. И мы рады, что смогли им в этом помочь», — говорит эксперт.

Компания «Нейротренд» из Москвы является лидером нейромаркетиновых исследований в России и странах СНГ. При помощи собственного оборудования и программного обеспечения сотрудники компании изучают, как люди воспринимают разнообразный контент. Результаты таких исследований позволяют делать рекламу, сайты или продукты более эффективными и привлекательными — в зависимости от целей заказчика.

Кроме того, решения «Нейротренда» используются для обучения студентов и в научных исследованиях. В планах компании — наладить взаимодействие с ведущими иранскими банками, университетами и местной федерацией спорта, а также организовать первую нейромаркетинговую лабораторию в Тегеране, помочь клиентам запускать сложные исследовательские проекты.

«В рамках экспортных активностей, которыми мы занимаемся, у нас появилось несколько новых приоритетных стран — регион MENA (Middle East and North Africa, — прим. ред.) и Латинская Америка. Вход на эти рынки планируем через Иран и Бразилию. Основная работа ведется по направлению наших нейролабораторий. Это комплекс оборудования и программного обеспечения для проведения нейрофизиологических исследований для целей бизнеса, науки и образования», — пояснила ИА Регнум директор по коммуникациям и международному развитию «Нейротренда» Алеся Чичинкина.

Нейролобораторию также планируется открыть в Казахстане. Помимо этого, казахстанцев заинтересовал еще один проект «Нейротренда» — «НейроЧат». Изначально он задумывался как социальный проект — нейрокоммуникатор для тех, кто ограничен в возможностях и не может двигаться и говорить. Это люди после инсультов, травм головы, с серьезными неврологическими заболеваниями, ДЦП, «болезнью Хокинга» и не только. Кроме того, система нейротренинга позволяет развивать и тренировать когнитивные функции человека, такие как внимание, память, скорость реакции. Особенно это актуально для людей, работающих с большим объемом информации, и детей с гиперактивностью. Такие технологии применимы для тренировок сотрудников компаний и производственных предприятий.

В Обнинске Калужской области меры господдержки помогают осваивать новые рынки компании «Метра». На предприятии создают логистических роботов, управляемых цифровой системой. Они выполняют производственные задачи на складах предприятий: заполняют стеллажи товаром, забирают готовую продукцию для клиентов. Автоматически происходит пересчёт номенклатуры, проверка и анализ остатков на складе. Калужские промышленные роботы даже тестируют продукцию и контролируют её качество.

Сотрудники «Метра» уже запустили в работу первые проекты. В активе компании 12 запатентованных технологий. «Мы получили опыт работы с зарубежными партнёрами и наладили экспорт. Сейчас поставляем весоизмерительное оборудование и роботов для Ближнего Востока и Северной Африки. Из Марокко уже приезжала делегация. Они готовы подписывать дистрибьюторское соглашение на поставку логистических роботов. Наша дочерняя компания «Галактит» работает с Латинской Америкой, реализуя там цифровые программы для молочного животноводства. Оно там очень сильно развито. Для каждой из стран у нас разные продукты», — пояснила управляющий партнёр «Метра Технолоджи Групп» Елена Рязанова.

Как сообщало ИА Регнум, к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. Мерами нацпроекта предусмотрена поддержка в поиске иностранных клиентов, анализе зарубежного рынка, механизм финансирования участия в международных выставках и деловых миссиях, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Найти актуальные меры поддержки и подать заявку, чтобы воспользоваться ими, предприниматели могут на цифровой платформе «Мой экспорт».