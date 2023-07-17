Тирасполь, 17 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. В Приднестровье нашли мёртвым лидера оппозиционных сил республики Олега Хоржана, сообщили в региональном МВД.

Кадр из видео: «Олег Хоржан: о уголовных делах, наградах и отношении к власти» Олег Хоржан

«Обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее руководитель КПФР Геннадий Зюганов заявил, что ночью 17 июля у себя дома был убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан. КПРФ потребовало от приднестровских властей немедленно приступить к расследованию происшествия.