Москва, 17 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Минцифры России приостановит выдачу новых грантов в сфере IT до 1 сентября, а также проведёт независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом сообщила 17 июля пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что до 1 сентября будет приостановлена выдача грантов на новые разработки в IT-сфере. К этому же сроку министерство обновит состав органов принятия решений и пул экспертов, которые участвуют в оценке поступающих заявок.

Процессы принятия решений о выдаче грантов будут оптимизированы таким образом, чтобы влияние на них сотрудников Минцифры исключалось полностью. Оптимизация обеспечит прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации таких проектов.

В пресс-службе также отметили, что компетенции сотрудников РФРИТ — основного оператора по выдаче грантов — пройдут независимую оценку. Запланирован аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022–2023 годах. Проекты, в чистоте которых возникнут сомнения, будут отмечены.

Минцифры создаст комиссию по проверке во главе с министром Максутом Шадаевым. В неё войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере IT и ряда экспертных организаций. Комиссия проверит обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов, рассмотрит все жалобы и предложения по оптимизации процессов и процедур. Результаты анализа процессов и аудита проектов будут опубликованы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля замминистра цифрового развития России Максим Паршин был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. В случае признания вины ему грозит до 15 лет колонии. Решением Басманного суда Москвы Паршин помещён под домашний арест.