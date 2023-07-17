Мадрид, 17 июля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель не будет приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), пишет испанская газета Vanguardia.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Зеленский просил об участии каким-либо образом на саммите, принимающая сторона саммита, глава Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше его не приглашать», — говорится в материале.

По данным европейских чиновников, Украина «займёт видное место» в дискуссиях лидеров стран ЕС и CELAC.

Как сообщало ИА Регнум, 11–12 июля в Вильнюсе прошёл саммит НАТО, на котором страны приняли решение поддержать так называемую «формулу мира» Зеленского. При этом Украину в НАТО не пригласили. Альянс утвердил пакет многолетней помощи Киеву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии саммита заявил, что ЕС не следует финансировать Киев, поскольку это способствует не приближению мира на Украине, а затягиванию конфликта.