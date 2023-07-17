Москва, 17 июля, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Не исключено, что украинские надводные дроны, применявшиеся для атаки на Крымский мост, наводил американский беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 июля заявил капитан первого ранга Василий Дандыкин.

Константин Михальчевский/РИА Новости Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2

«Наша практика свидетельствует о том, что борьба с надводными дронами предполагает их обнаружение локационными средствами и уничтожение либо крупнокалиберными пулемётами, либо малой зенитной артиллерией. Последняя для этих целей подходит идеально», — объяснил Дандыкин.

Что касается использования боновых (плавучих — прим. ИА Регнум) заграждений, то, по его словам, этот вариант больше подходит для военно-морских баз типа Севастополя. Для охраны моста такие заграждения применить невозможно, так как под его аркой постоянно проходят суда. Поэтому прежде всего должны быть локационные, а может быть, и гидроакустические станции.

«Надводные дроны — это тема, которая продвигается не один год, — сказал Дандыкин. — Есть страны, которые активно развивают это направление. Например, США. У них уже есть дроны большого водоизмещения, которые могут пройти до 1 тыс. километров. Нести вооружения и так далее».

Он подчеркнул, что самый яркий пример подводного дрона — это российский «Посейдон», снаряжённый ядерной боеголовкой.

«Он программируется и может идти очень-очень долго на больших глубинах с большой скоростью. На данный момент это самый совершенный ударный подводный дрон. А надводные — те, что применяет Украина, — это мелкие суда, которые могут нести максимум несколько десятков килограммов взрывчатки», — сказал он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что для удара, который был нанесён по Крымскому мосту в ночь на 17 июля, могли использоваться беспилотники-брандеры производства НАТО. Об этом заявил советник и. о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, во время ударов по мосту над Чёрным морем находился американский БПЛА, с которого, скорее всего, и проводилось наведение надводных дронов.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ответом России на подрыв Крымского моста будет достижение всех целей специальной военной операции, которая продолжится.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины в ночь на 17 июля совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, один несовершеннолетний получил тяжёлые ранения.