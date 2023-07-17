Красноярск, 17 июля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, которые вымогали около 100 млн рублей у находящегося под следствием председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, сообщили 17 июля в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам собеседника ТАСС, мужчины вымогали деньги у Митволя за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении. «В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — сообщили в полиции.

Как передавало ИА Регнум, бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь был задержан в июне 2022 года. Его обвинили в хищении 900 млн рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске.

В процессе разбирательств он заключил досудебное соглашение со следствием и согласился возместить ущерб. На заседании его адвокат просил смягчить меру пресечения и обратил внимание суда, что на попечении Митволя находятся мать-инвалид, малолетняя дочь и жена.