Серов, Свердловская область, 17 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка попала в больницу, выпив растворитель в детском саду в городе Серове. По факту происшествия организована проверка, сообщила 17 июля пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

РИА Новости

По предварительной информации, ребёнок открыл в раздевалке шкафчик с утерянными вещами и взял оттуда бутылку с жидкостью. Предположительно, это был растворитель. Ещё в мае воспитательница красила игровое оборудование на участке и поставила бутылку в шкафчик.

Девочка выпила жидкость из бутылки, отравилась и получила ожог ротовой полости. Её доставили в больницу, уточнили в пресс-службе управления прокуратуры по Свердловской области.

«В связи с тем, что в данной ситуации под угрозу были поставлены жизнь и здоровье ребёнка, территориальным следственным отделом СК России организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении СКР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Красноярском крае четверо детей в возрасте от 9 до 11 лет отравились листьями диффенбахии. Кто-то выбросил обрезки ядовитого комнатного растения на улицу, дети нашли их и решили, что это бамбук. После того, как они попробовали растение, им стало плохо. Детей доставили в больницу, полиция начала проверку.