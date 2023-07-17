Хуснуллин заявил, что железная дорога на Крымском мосту полноценно работает
Москва, 17 июля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает, заявил 17 июля вице-премьер России Марат Хуснуллин в видеообращении, которое предоставила его пресс-служба.
«Железнодорожная часть полноценно работает, уже перевозит пассажиров и грузы», — сказал он.
По его словам, строители занимаются обследованием Крымского моста, сроки его восстановления будут понятны к вечеру.
Ранее пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков сообщил, что ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля киевский режим осуществил атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате теракта была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле из Новооскольского округа Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.