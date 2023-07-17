Донецк, 17 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Киев нанёс удар по крымскому мосту беспилотниками-брандерами производства НАТО, сообщил 17 июля советник и. о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Кадр из видео

«Что произошло? Произошел удар… с помощью брандеров — это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО», — сказал он РИА Новости.

По его словам, на Украине производства таких аппаратов нет. Кроме того, уточнил Гагин, во время ударов по Крымскому мосту в небе над Чёрным морем находился американский БПЛА, скорее всего, наведение производилось именно с его борта.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на мосту.

Сроки восстановления Крымского моста после теракта будут понятны к вечеру 17 июля, заявил ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео работы следователей на повреждённом участке Крымского моста. На кадрах показана повреждённая часть моста, на которой работают сотрудники Следственного комитета. Также видна разбитая легковая машина.