Москва, 17 июля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Как мировой, так и российский опыт показывают, что бороться с террористами можно только методом их физического уничтожения, а запугивания, увещевания или санкции бесполезны, написал 17 июля в своём Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Они [террористы] понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы. Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», — написал Медведев.

Решить проблему террористических атак на Россию при использовании таких методов борьбы трудно, но возможно, добавил он.

Как ранее сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила тяжёлые ранения. Следственный комитет устанавливает лиц из спецслужб и вооружённых формирований Украины, причастных к теракту. Возбуждено уголовное дело.

Президенту России Владимиру Путину доложено о теракте, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ликвидацией последствий теракта занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Вечером 17 июля Хуснуллин доложит президенту о ситуации.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты также спецслужбы западных государств, добавил эксперт.