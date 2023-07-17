Москва, 17 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Сроки восстановления Крымского моста после теракта будут понятны к вечеру, заявил 17 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в видеообращении, которое предоставила его пресс-служба.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможностям его восстановления», — сказал он.

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Как передавало ИА Регнум, движение по Крымскому мосту было остановлено в ночь на 17 июля из-за теракта в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле из Новооскольского округа Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Утром стало известно, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту после приостановки было возобновлено, как и автобусное сообщение из Крыма. Часть пути пассажирам придётся проделать на электричке. Керченская паромная переправа тоже возобновила работу после приостановки. В штатном режиме работают пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп, соединяющие Крым с Херсонской областью.

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что отели Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, которые задержались на полуострове из-за теракта на мосту.