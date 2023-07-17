Омск, 17 июля, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Действующего сенатора от Омской области Елены Мизулиной нет в списке кандидатов в Совет Федерации, который представил врио главы региона Виталий Хоценко. Об этом сообщила 17 июля пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она отметила, что список сенаторов Хоценко приложил к документам, поданным в избирательную комиссию Омской области для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора.

«Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке», — сказала ТАСС Ахвердиева.

Выборы губернатора пройдут в Омской области 10 сентября. Хоценко заявил о выдвижении от «Единой России», также заявились представители КПРФ, ЛДПР, «Коммунистов России» и три самовыдвиженца.

Как сообщало ИА Регнум, Елена Мизулина представляет Омскую область в верхней палате российского парламента с 2015 года. Она входит в комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.