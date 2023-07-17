Тегеран, 17 июля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Совершенная в ночь на 17 июля террористическая атака на Крымский мост подрывает международный мир и безопасность, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Любые действия, направленные на эскалацию конфликта на Украине, мы считаем неконструктивными и подрывающими международный мир и безопасность», — цитирует его агентство Fars.

Эскалация конфликта вызывает беспокойство в Тегеране, добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.

В правительстве РФ сообщили, что ликвидацией последствий терактана Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на мосту.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в конечной перспективе ответом России на подрыв Крымского моста будет достижение всех целей специальной военной операции.