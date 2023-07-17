Москва, 17 июля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Кремле знают объём информации, поступающего из США в Киев на постоянной основе, но Москва вряд ли будет полностью разрывать отношения с Вашингтоном, заявил 17 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все решения Киев принимает при поддержке США. Может ли это стать поводом для разрушения отношений между вашингтоном и москвой?

«Мы прекрасно знаем какой объем информации поступает из Вашингтона в Киев на постоянной основе. Разрывать полностью — вряд ли», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли теракт на Крымском мосту стать поводом для разрушения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Что касается возможного разрыва дипломатических отношений с Британией, что «каналы связи нужны», добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на мосту.

Ранее Песков заявил, что в конечной перспективе ответом России на подрыв Крымского моста будет достижение всех целей специальной военной операции.