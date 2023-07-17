Москва, 17 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 июля назвал теракт на Крымском мосту делом рук киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отвечая на вопрос о готовности к отражению террористических атак, организованных Киевом, на регионы России, Песков отметил, что все соответствующие службы и ведомства работают.

«Мы отдаём себе отчёт в коварности киевского режима», — добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киев сегодня убил молодую семью.

«И об этом надо говорить, чтобы все слышали. Это всё дело рук киевского режима», — указал Песков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля киевский режим осуществил атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате теракта была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле из Новооскольского округа Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В правительстве РФ сообщили, что ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что по одной из двух веток Крымского моста могут запустить реверсивное движение.

Следственный комитет РФ по факту теракта возбудил уголовное дело.