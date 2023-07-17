Москва, 17 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. В конечной перспективе ответом России на подрыв Крымского моста будет достижение всех целей специальной военной операции, заявил 17 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СК РФ/РИА Новости Сотрудники СК РФ на месте происшествия на Крымском мосту 17.07.2023

Песков отметил, что пока не может сообщить, каким будет ответ на конкретную террористическую атаку.

«Но если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться», — добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, спецслужбы Украины в ночь на 17 июля совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, один несовершеннолетний получил тяжёлые ранения. СКР устанавливает лиц из спецслужб и вооружённых формирований Украины, причастных к теракту. Возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение об атаке на Крымский мост власти Украины приняли при непосредственном участии Великобритании и США. Киевский режим обладает всеми признаками международной организованной преступной группировки, которой руководят США и Великобритания, сказала Захарова.

Теракт на Крымском мосту не имеет военно-стратегического смысла и нужен Киеву, чтобы сместить информационные акценты на фоне неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты спецслужбы западных государств, отметил также эксперт.