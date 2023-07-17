Москва, 17 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Дополнительные меры по обеспечению безопасности Крымского моста постоянно принимаются, они совершенствуются. Об этом 17 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Главной задачей является обеспечение безопасности, дополнительные меры постоянно принимаются, они совершенствуются», — сказал Песков.

Он отметил, что в Москве знают тех, кто стоит за этим терактом, и отдают себе отчёт в коварности киевского режима.

«Мы все будем работать, сохранять бдительность и собранность, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», — добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. В результате повреждено автодорожное полотно.