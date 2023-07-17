Москва, 17 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Атака на Крымский мост была осуществлена украинскими надводными беспилотниками. Об этом 17 июля сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Сергей Мальгавко/ТАСС Ситуация у Крымского моста 17.07.2023

«В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате теракта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два человека, пострадал один ребёнок.

Как передавало ИА Регнум, в результате теракта пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.

В правительстве РФ сообщили, что ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.