Сенатор Шейкин рассказал, как правильно создавать пароли
Сенатор Шейкин призвал россиян сменить пароли из-за утечек персональных данных
Москва, 17 июля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Российским пользователям социальных сетей следует поменять пароли из-за утечки большого количества персональных данных. Пароли не должны повторяться на разных сервисах, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.
По его словам, всем пользователям необходимо сменить пароли в различных сервисах, при этом не стоит использовать простые слова и короткие комбинации вроде даты рождения. Пароль должен содержать не менее 12 символов, в том числе буквы разного регистра и специальные символы.
«Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля», — приводит РИА Новости слова сенатора.
Так, полученный доступ к сервису заказа еды позволит злоумышленникам взломать личную почту пользователя и завладеть паролями от банковских программ, «Госуслуг» и других сервисов, добавил он.
Шейкин полагает, что легкомысленное отношение компаний к персональным данным своих пользователей связано с отсутствием закона об оборотных штрафах за утечки. Он до сих пор не принят.
Ссылаясь на главного эксперта «Лаборатории Касперского», сенатор порекомендовал менять пароли ежемесячно и применять разные секретные слова для каждого аккаунта. Придумать и запомнить надёжный пароль можно, к примеру, с помощью метода замены. Например, слово hydroelectric превратить в пароль hydr0e1ectric.
Кроме того, можно взять любое стихотворение и превратить в пароль. Из строчки «Я помню чудное мгновенье: \ Передо мной явилась ты» получится пароль YPCMPMYT. Для обновления паролей можно добавить к ним номер текущего месяца: YPCMPMYT03, YPCMPMYT04 и так далее.
Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперт Борис Лопатин предупредил пользователей об угрозе получения вирусов при беспроводной передаче данных, например, с использованием Apple AirDrop. Он призвал не пользоваться такой функцией в общественных местах, включать параметр «Только для контактов», а также деактивировать автоматическое подключение к Wi-Fi.