Москва, 17 июля, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Российским пользователям социальных сетей следует поменять пароли из-за утечки большого количества персональных данных. Пароли не должны повторяться на разных сервисах, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

По его словам, всем пользователям необходимо сменить пароли в различных сервисах, при этом не стоит использовать простые слова и короткие комбинации вроде даты рождения. Пароль должен содержать не менее 12 символов, в том числе буквы разного регистра и специальные символы.

«Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут использовать метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля», — приводит РИА Новости слова сенатора.

Так, полученный доступ к сервису заказа еды позволит злоумышленникам взломать личную почту пользователя и завладеть паролями от банковских программ, «Госуслуг» и других сервисов, добавил он.

Шейкин полагает, что легкомысленное отношение компаний к персональным данным своих пользователей связано с отсутствием закона об оборотных штрафах за утечки. Он до сих пор не принят.

Ссылаясь на главного эксперта «Лаборатории Касперского», сенатор порекомендовал менять пароли ежемесячно и применять разные секретные слова для каждого аккаунта. Придумать и запомнить надёжный пароль можно, к примеру, с помощью метода замены. Например, слово hydroelectric превратить в пароль hydr0e1ectric.

Кроме того, можно взять любое стихотворение и превратить в пароль. Из строчки «Я помню чудное мгновенье: \ Передо мной явилась ты» получится пароль YPCMPMYT. Для обновления паролей можно добавить к ним номер текущего месяца: YPCMPMYT03, YPCMPMYT04 и так далее.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперт Борис Лопатин предупредил пользователей об угрозе получения вирусов при беспроводной передаче данных, например, с использованием Apple AirDrop. Он призвал не пользоваться такой функцией в общественных местах, включать параметр «Только для контактов», а также деактивировать автоматическое подключение к Wi-Fi.