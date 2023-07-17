Москва, 17 июля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Тело женщины-трансгендера нашли в квартире на востоке Москвы. Причиной смерти стал суицид. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

13 июля в службу спасения обратилась подруга 33-летней Евгении (имя изменено). Она была обеспокоена тем, что её знакомая, которая проживает на улице Перовской, не отвечает на звонки и не открывает дверь. Звонившая не знала, какие данные подруги называть службе спасения, она объяснила, что Евгения — трансгендер, до смены пола она была мужчиной. По вызову прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и МЧС. На место также вызвали собственника квартиры, которую снимала Евгения. Дверь в квартиру вскрыли. Внутри обнаружили мужчину, который недавно изменил пол. Медики констатировали смерть трансгендера.

«В съёмной квартире возле кровати было обнаружено тело 33-летней женщины-трансгендера. Давность смерти более суток. Причина смерти — суицид», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что погибшая после смены пола изменила и все данные в паспорте: имя, фамилию и отчество. Пока неизвестно, почему она решилась на суицид, предсмертной записки в квартире не обнаружили. Правоохранители начали проверку.

6 июня ИА Регнум также сообщал о самоубийстве трансгендера в Москве. Тело 22-летнего юноши, который решил стать женщиной обнаружили в квартире на Севастопольском проспекте По словам родных погибшего, парень сменил пол и находился в депрессивном состоянии.