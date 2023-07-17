Москва, 17 июля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 6 июля 2023 года, следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, котировки европейской валюты расчетами «завтра» на выросли на 83 копейки до 102,03 рубля.

Напомним, 6 июля российский рубль обновил минимумы с марта прошлого года. Так, доллар поднимался до 93,85 рубля, евро — до 102,01 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ослабление курса рубля, сказал, что риска нарушения макроэкономической стабильности в России нет. Макроэкономические показатели лучше ожидаемых, отметил он.