Вашингтон, 17 июля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Всего один танк Вооружённых сил России смог остановить агрессивную атаку украинских военных, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Киев планировал использовать «стремительную и хитрую» тактику, однако неожиданное появление одного русского танка сорвало атаку.

«Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — пишет обозреватель.

В случае, если большая часть атакующих движется очень быстро, то полностью разбить всё наступление сможет одно-единственное «твердое препятствие», заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 июля президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине.

Глава государства констатировал, что все попытки контрнаступления Киева ни к чему не приводят. О дальнейших военных задачах президент говорить отказался, пообещав репортёру рассказать об этом наедине.