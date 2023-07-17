Москва, 17 июля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Киевский режим вымещает злобу на мирных жителях России из-за провального наступления ВСУ. Именно поэтому атакован Крымский мост, заявил член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин 17 июля в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, обезумевшие от ненависти украинские нацисты применяют смертоносные для гражданского населения кассетные боеприпасы, убивают беззащитных туристов на Крымском мосту и людей в приграничных населённых пунктах.

«Столкнувшись с очевидным для всех провалом контрнаступления, украинская власть вымещает злобу на мирных гражданах, совершая военные преступления», — написал Башкин.

Он предположил, что Россия в ближайшее время даст на эти атаки жёсткий и справедливый ответ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, призвав граждан воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативный маршрут через новые регионы.

В результате ЧП пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована.