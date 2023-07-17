Москва, 17 июля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. В России на фоне роста спроса на рынке перевозчиков автоперевозки грузов подорожали на 61%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчёты биржи ATI. SU.

Михаил Голенков/РИА Новости

Отмечается, что спрос на автомобильные грузоперевозки вырос в период с января по июнь, причём только в мае–июне в годовом выражении он увеличился примерно в два раза.

«Ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца», — пишет газета.

Рост спроса связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, считает основатель ATI. SU Святослава Вильде.

Кроме того, на международных направлениях спрос на автомобильные грузоперевозки вырос на 30%, в том числе на экспорт — в пределах 3%.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках нового пакета антироссийских санкций Евросоюзом были расширены ограничения в части автомобильных грузоперевозок при сообщении с Россией. Так, Евросоюзом был полностью запрещён проезд по своей территории прицепов и полуприцепов из России.

Отметим, что с 10 октября 2022 года в России вступил в силу запрет на грузовые автомобильные перевозки по России для компаний из недружественных стран — государств ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Эта мера стала ответом на ограничения, введённые западными странами для грузоперевозчиков из России.