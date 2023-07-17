Мелитополь, 17 июля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. ЧП на Крымском мосту — результат теракта украинских националистов. Один пролёт моста обрушился, ещё один сошёл с опоры, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 17 июля в своём Telegram-канале.

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По данным Рогова, «террористы УГИЛ» дважды атаковали Крымский мост: в 03:04 и 03:20 по местному времени (совпадает с московским). Инцидент произошёл в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, которая находится на острове Тузла.

«Произошло обрушение одного пролёта, ещё один сошёл с опоры, в которую и пришлось как минимум одно попадание», — написал Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минтранс России проинформировал о повреждении дорожного полотна в результате ЧП на Крымском мосту. Сами конструкции пролётов находятся на своих опорах, опоры не повреждены, уточнили в министерстве.

В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь госпитализирована. Семья их трёх человек ехала по мосту на автомобиле. Официальной информации о причинах ЧП пока нет.