Красноярск, 17 июля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Молния попала в группу туристов, совершавших восхождение на пик Звёздный в природном парке Ергаки на юге Красноярского края. Один человек погиб, двое получили травмы, сообщила 17 июля пресс-служба краевого управления СКР.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло утром 16 июля, когда группа альпинистов из четырёх человек начала подниматься на пик. Всего в походе по горной местности участвовали 14 человек.

«Когда туристы находились на высоте скалы около 400 метров, ухудшились погодные условия, произошёл удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал», — говорится в сообщении.

Туристы сообщили о произошедшем спасателям. К месту ЧП направлена группа сотрудников МЧС и следственно-оперативная группа. Выполняются проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 26-летняя туристка из Новороссийска погибла из-за удара молнии в горах Адыгеи. Она участвовала в однодневном походе в составе группы из 38 человек.