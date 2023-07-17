Анкара, 17 июля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Предложение отказаться от расчетов в долларах в торговле энергоресурсами с Россией и Ираном сделал заместитель председателя турецкой партии «Родина», руководитель отдела экономической политики Хакан Топкурулу. Об этом 17 июля сообщила газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Необходимо срочно перейти к модели производственной экономики, которую наша партия называет «производственной революцией» и которая является ключом к радикальному решению, позволяющему также устранить структурные проблемы», — указал Топкурулу.

По мнению политика, вопрос потребности Турции в иностранной валюте легко решить.

«Важная статья, которая создает потребность в иностранной валюте, — это энергия. Мы можем легко разработать метод обмена товарами с такими странами, как Россия, Иран и Ирак, из которых мы поставляем энергоносители, отменив доллар», — пояснил Топкурулу.

Политик отметил, что в 2022 году потребность Турции в иностранной валюте составляла 48 миллиардов долларов. По мнению Топкурулу, когда Турция повернется лицом к Евразии, она решит свои экономические проблемы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Центробанк Турции поднял ключевую ставку с 8,5% до 15%, это первое повышение ставки за 27 месяцев.

Решение принято в рамках борьбы с кризисными явлениями в экономике и в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, пояснили в ЦБ. Совет директоров банка счёл, что повышение ставки поможет контролировать волатильность цен и двигаться к дефляции в стране.