Тамань, Краснодарский край, 17 июля, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Очередь из автомобилей образовалась на Крымском мосту после ЧП, которое случилось в ночь на 17 июля. Кадры с затором, снятые очевидцами, появились в Сети.

Стрингер/ТАСС

На одном из видео, снятом на подъезде к Крымскому мосту, видна вереница стоп-огней скопившихся у переправы автомобилей. По мосту движутся автомобили со спецсигналами. Движение остановилось в 3:30 по местному времени (совпадает с московским).

«Ребята, мост закрыт», — сообщил за кадром очевидец.

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Как сообщало ИА Регнум, власти Крыма остановили движение по Крымскому мосту из-за ЧП. По словам главы республики Сергея Аксёнова, оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксёнов призвал людей воздержаться от поездок по мосту. В Минтрансе водителей призвали двигаться в Крым по суше через новые регионы.

К месту ЧП отправлена группа следователей СКР. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели семейной пары в результате ЧП. Семья ехала на машине, мужчина и женщина погибли, их 14-летняя дочь доставлена в реанимацию Темрюкской центральной больницы.