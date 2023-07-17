Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в реанимации
Симферополь, 17 июля, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Пострадавшую в результате ЧП на Крымском мосту девочка доставлена в Темрюкскую центральную больницу, сообщили 17 июля в приёмном отделении.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Да, в реанимационном отделении», — подтвердил РИА Новости собеседник агентства.
В настоящее время врачи устанавливают степень тяжести состояния пациентки.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа региона, их дочь пострадала.
В связи с произошедшим движение по мосту было приостановлено.
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.