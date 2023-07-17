Симферополь, 17 июля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Поезда, задержанные в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту, будут по возможности введены в расписание. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба «Российских железных дорог».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что составы в сообщении с Краснодарским краем следуют по утверждённому графику. Информацию о фактическом движении поездов желающим предлагается посмотреть на сайте РЖД в специальном мобильном приложении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, железнодорожное сообщение на Крымском мосту будет возобновлено до 09:00 мск. Он добавил, что расписание поездов будет нагоняться, а данные по возобновлению работы паромного сообщения будут уточнены до девяти утра.

В ночь на 17 июля Сергей Аксёнов сообщил об остановке автомобильного движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он также призвал туристов и жителей Крыма временно воздержаться от поездок через Крымский мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.