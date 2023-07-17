Москва, 17 июля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Турция и Организация Объединённых Наций предпринимают попытки убедить Россию продлить срок действий черноморской зерновой инициативы, который истекает в понедельник, 17 июля. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая сделка

«Турция и ООН пытаются убедить Россию продлить срок действия соглашения, которое было достигнуто в мае прошлого года и продлено на два месяца», — говорится в материале.

Источник напомнил, что российская сторона ранее неоднократно заявляла, что расторгнет соглашение и откажется от продления зерновой сделки, если не будут выполнены все поставленные в рамках последнего переговорного процесса условия.

Как передавало ИА Регнум, ранее координационный центр ООН заявил, что ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено в рамках черноморской инициативы. В заявлении также уточняется, что соглашение от 22 июля 2022 года разрешало экспорт российских удобрений, в том числе и аммиака.