Симферополь, 17 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что железнодорожное сообщение на Крымском мосту будет возобновлено до 09:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«По ситуации на Крымском мосту: только что переговорил с первым замминистра транспорта Андреем Александровичем Костюком. Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 09:00», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что расписание поездов будет нагоняться, а данные по возобновлению работы паромного сообщения будут уточнены до девяти утра.

В ночь на 17 июля Сергей Аксёнов сообщил об остановке автомобильного движения на Крымском мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он также призвал россиян временно воздержаться от поездок через Крымский мост и выбрать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Как передавало ИА Регнум, позднее компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» в Telegram-канале сообщила об изменениях в движении поездов, следующих в Крым и из Крыма, в связи с ЧП на Крымском мосту.