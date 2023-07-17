Симферополь, 17 июля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту временно приостановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил глава Темрюкского района Фёдор Бабенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено. Работа паромной переправы приостановлена», — написал Бабенков в своём Telegram-канале 17 июля.

Он также обратился к жителям Республики Крым и Краснодарского края и гостям из других регионов с просьбой не планировать проезд через Крымский мост. По его словам, если поездка необходима, стоит воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России.

Как передавало ИА Регнум, работа Керченской паромной переправы была приостановлена ещё вечером 16 июля, о чём сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о произошедшем на Крымском мосту ЧП. Автомобильное движение по мосту было приостановлено. Утром в Главном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю сообщили, что на Крымский мост из-за ЧП выехала спецгруппа следователей.