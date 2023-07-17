Симферополь, 17 июля, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Информацию о повреждении опор Крымского моста не подтвердили в Министерстве распорта РФ. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Наталия Судец ИА REGNUM Крымский мост. Апрель 2021 года

Уточняется, что со стороны Республики Крым на пролётах Крымского моста имеется повреждение дорожного полотна. Конструкции пролётов находятся на своих опорах.

Информация о повреждении опор моста не подтверждается. Обследование состояния моста продолжается.

Глава Крыма Сергей Аксёнов утром 17 июля сообщил о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Характер ЧП не уточнялся.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что движение автотранспорта в Крым в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту организовано по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что железнодорожное сообщение по Крымскому мосту временно приостановлено в связи с ЧП. Создан оперативный штаб, который в короткие сроки будет решать все возникающие задачи.