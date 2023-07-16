Новый, 509-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о ЧП на Крымском мосту и приостановке движения транспорта. В Минтрансе России сообщили, что со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. Не поясняя характера случившегося, глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале уточнил: «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

В свою очередь, Глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил о приостановке работы паромной переправы. Позднее появилась информация о приостановке железнодорожного движения.

Крым обеспечен всеми необходимыми промышленными и продовольственными товарами, отметила временно исполняющая обязанности министра промышленной политики региона Елена Элекчян.

Вместе с тем, губернаторы Краснодарского края и Крыма призвали граждан воздержаться от поездок через Крымский мост. В случае крайней необходимости рекомендуется выбрать альтернативный маршрут через новые регионы Российской Федерации.

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