Симферополь, 17 июля, 2023, 06:13 — ИА Регнум. С призывом воздержаться от поездок через Крымский мост обратился к гостям и жителям полуострова Крым глава региона Сергей Аксёнов 17 июля в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM Крымский мост

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал глава Крыма.

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено в связи с ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам Аксёнова, на месте происшествия работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Характер ЧП не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, власти республики окажут всю необходимую помощь туристам в связи с чрезвычайным происшествием, из-за которого остановлено движение по Крымскому мосту. Крючков отметил, что в ближайшее время будет разработан сухопутный маршрут через новые российские регионы.

Кроме того, в связи с ЧП в министерстве курортов и туризма Крыма развернут координационный штаб, открыта горячая линия по телефону 8-800-511-80-18.