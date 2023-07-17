Симферополь, 17 июля, 2023, 05:51 — ИА Регнум. Республика Крым обеспечена всеми необходимыми промышленными и продовольственными товарами, заявила временно исполняющая обязанности министра промышленной политики региона Елена Элекчян.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Крым обеспечен горюче-смазочными материалами (ГСМ), продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы», — сказала Элекчян.

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