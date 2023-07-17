Симферополь, 17 июля, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Помощь туристам в связи с чрезвычайным происшествием, из-за которого остановлено движение по Крымскому мосту, окажут власти Крыма. Об этом 17 июля заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Как уточнил Крючков, в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая им помощь и поддержка. Кроме того, советник главы Крыма отметил, что в ближайшее время будет разработан сухопутный маршрут через новые российские регионы.

Также Крючков добавил, что в министерстве курортов и туризма Крыма развернут координационный штаб, открыта горячая линия по телефону 8-800-511-80-18.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ЧП на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В связи с происшествием движение по Крымскому мосту остановлено. Аксёнов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.