Вашингтон, 17 июля, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) назвал величайшей угрозой существованию человечества бывший независимый эксперт Совета по правам человека (СПЧ) ООН Альфред де Зайас 16 июля в статье для Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Эксперт указал, что силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления против человечности. Альфред де Зайас подчеркнул, что именно сегодня важно признать НАТО угрозой миру и безопасности человечества. По мнению эксперта, провокации военного альянса представляют «величайшую угрозу нашему выживанию как вида».

Как отметил эксперт, НАТО с 1997 года стремится подчинить себе весь мир и не стесняется в методах и средствах, поэтому вполне заслуживает называться «преступной организацией». Альфред де Зайас уверен, что любой трибунал, обладающий соответствующей юрисдикцией, сможет судить военнослужащих Североатлантического альянса в соответствии с общепризнанными законами.

Автор публикации отмечает, что суд над военными НАТО возможен, так как в наличии имеется документация о многочисленных нарушениях представителями сил альянса Гаагской и Женевской конвенций.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, военный трибунал должен судить генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и его коллег по НАТО за организацию поставок вооружения Украине.