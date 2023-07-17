Москва, 17 июля, 2023, 05:17 — ИА Регнум. Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва могут встретиться на саммите межгосударственного объединения БРИКС в ЮАР, который пройдёт 22–24 августа. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Ближайшая возможность для встречи может представиться на саммите БРИКС в ЮАР. С момента избрания президента Лулы они связывались дважды…» — сказал Виейра, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече глав двух стран.

Дипломат также рассказал, что за первые полгода работы администрации Лулы да Силвы сам он три раза встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе встреч обсуждались как двусторонние отношения между государствами, так и пути разрешения конфликта на Украине.

14 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса в рамках подготовки к саммиту БРИКС официально заявил, что мероприятие будет проходить в очном формате. Встреча состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Как передавало ИА Регнум, позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что вопрос формата участия Владимира Путина на саммите БРИКС до сих пор решается.