Москва, 17 июля, 2023, 05:08 — ИА Регнум. В России помогут существенной повысить лимит бесплатных денежных переводов между собственными счетами до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Власти решили повысить лимит переводов самому себе без комиссий до 30 миллионов рублей в месяц… По новой версии документа, финорганизации не смогут ограничивать размер или число операций», — говорится в материале.

По информации источника, в конце прошлого года Государственная дума Российской Федерации приняла аналогичный законопроект с порогом подобных финансовых операций в 1,4 миллиона рублей. Поправки к законопроекту рассмотрят в понедельник.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что в стране увеличен максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке с трёх до шести миллионов рублей. По его словам, нововведение доступно для жителей всех регионов, участвующих в программе.