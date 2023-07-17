Чита, 17 июля, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Ребёнок утонул на необорудованном для купания месте в Забайкальском крае. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Купаться запрещено

Информация о трагедии поступила 16 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону. Уточняется, что мальчик 2021 года рождения утонул в реке Ингода в Читинском районе, возле посёлка Новокручининского.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части, следственная группа МВД, скорая помощь и представители местной администрации. Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Алтайском крае двое детей утонули, купаясь в реке Чумыш. По факту гибели детей при купании Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.